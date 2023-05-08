هل سيحضر الأسد قمة الرياض بعد قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

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قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر إذا ما رغب. جاءت تصريحات أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب جلسة وزراء الخارجية العرب حيث أعلنوا رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة.