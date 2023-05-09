نار تنفجر من بئر ماء في تونس وتثير تساؤلات حول ثروات البلاد

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نار تنفجر من بئر ماء في تونس وتثير تساؤلات حول ثروات البلاد

قبل 51 دقيقة

تدفّق الماء من باطن الأرض بقوة في بئر حفره مزارع في منطقة بوعثمان في ولاية المونستير التونسية ثم بدأت النيران تشتعل في المياه على مدار أيام. وأكد والي المنستير أن التحاليل بدأت وستتواصل على مدار أيام بشكل علمي للكشف عن طبيعة هذه البئر.

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