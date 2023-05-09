ليونيل ميسي.. هل حسم قرار انتقاله إلى الهلال السعودي؟
ليونيل ميسي.. هل حسم قرار انتقاله إلى الهلال السعودي؟
لم يعد قرار انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية ليلعب مع نادي الهلال بشائعة فقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ميسي بصدد التوقيع مع نادي الهلال السعودي وأن العقد استثنائي وضخم ولم يتبقَ سوى الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة
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