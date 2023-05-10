نساء يسألن في "دنيانا": ماذا لو؟

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نساء يسألن في "دنيانا": ماذا لو؟

قبل 20 دقيقة

تجلس في هذه الحلقة أربع نساء بخلفيّات مختلفة، لكلّ منهنّ قصّتها وتجاربها في الحياة، ليطرحن على أنفسهنّ وعلى بعضهنّ سؤالاً فرضياً: ماذا لو؟

يُطلق هذا السؤال العنان لتخيّل المسارات المختلفة التي ممكن أن تغيّر حياة كلّ شخص فقط لو تبدّل تفصيل واحد بتفصيل آخر، أو لو اتّخذ قراراً بدل قرار آخر. كذلك بالنسبة للعوامل التي لا يتحكّم بها الإنسان ووجد نفسه محكوماً بها، ماذا لو كانت مختلفة: المحيط، الفرص، الوطن، الشكل، الموهبة...

وعلى صعيد عام، قد تشترك مجموعة من الأشخاص ولدوا في بلد واحد ربّما، أو حتى جميع البشر، بمحدّدات شكّلت الحياة العامّة، فماذا لو خرق خيالنا القواعد وطرحنا عن الأسئلة عن إمكانية وجود ظروف مختلفة؟

تشارك في هذه الحلقة إيمان صبحي وهي صانعة محتوى رقمي مصرية، ميرا صيداوي وهي ممثلة ومخرجة فلسطينية، ديمة متى وهي ممثلة وكاتبة لبنانية وشيمان حدشيتي وهي صانعة محتوى رقمي لبنانية.