دونالد ترامب.. لأول مرة إدانة الرئيس الأمريكي السابق بالاعتداء الجنسي

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أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحرش الجنسي بحق الكاتبة والإعلامية الأمريكية إي جين كارول، وتحميله مسؤولية التشهير بها. وتم تغريمه بدفع حوالي 5 ملايين دولار كتعويض.

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