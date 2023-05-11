فايز المالكي.. الفنان السعودي ينشر فيديو توعوي لخطر المخدرات ويدعو المشاهير والمؤثرين للمشاركة في الحملة

قبل 32 دقيقة

قام الفنان السعودي فايز المالكي بحملة تحذير من أضرار المخدرات على صحة متعاطيها عبر فيديو من داخل المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وحث في المقطع المتداول المشاهير على المشاركة في نشر الوعي.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.