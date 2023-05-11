كأس أمم أفريقيا تحت 17 عام: صورة للاعبي الجزائر والمغرب تتخطى الخلافات السياسية
كأس أمم أفريقيا تحت 17 عام: صورة للاعبي الجزائر والمغرب تتخطى الخلافات السياسية
أشاد رواد مواقع التواصل بالصورة الودية التي جمعت لاعبي المنتخب المغربي والجزائري قبل بدأ المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وأثنى المغردون على الروح الرياضية العالية التي ترجمها الفتيان متخطين الخلافات السياسية بين البلدين.
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