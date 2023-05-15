رهف القحطاني.. مؤثرة سعودية تثير الجدل بحديثها عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رهف القحطاني.. مؤثرة سعودية تثير الجدل بحديثها عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أثارت البلوغر السعودية رهف القحطاني حالة من الجدل في السعودية بعدما نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرة في حديثها لعودتها للعمل مرة أخرى في شوارع السعودية. الأمر الذي نفته الهيئة ووصفته بشائعات لا صحة لها.
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