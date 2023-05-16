المرأة في المسرح: وجهاً لوجه مع المجتمع

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المرأة في المسرح: وجهاً لوجه مع المجتمع

قبل 58 دقيقة

عندما تقف المرأة على خشبة المسرح، تختار بشكل أو بآخر مواجهة مباشرة مع الأفكار التي تقيّدها في المجتمع.

تناقش حلقة هذا الأسبوع من "دنيانا" حضور المرأة في المسرح في العالم العربي. تُطرح الفكرة من زاوتين: زاوية مشاركتها في صناعة الأعمال المسرحية كتابة وإخراجاً وتمثيلاً وإنتاجاً، وزاوية تجسيدها على خشبة المسرح وتأثيرها على الجمهور.

فهل يحدّ التماس المباشر مع الجمهور من قوة التعبير الجسدي لدى المرأة على خشبة المسرح؟ هل العلاقة المباشرة مع الجمهور عبر المسرح يجعل المحظورات أكبر بالنسبة للنساء؟ كيف يكون تفاعل الجمهور معهنّ على خشبة المسرح؟ هل تشعر الممثلة على خشبة المسرح برقابة ذاتية؟ وهل كان هناك تنميط للمرأة في المسرح العربي؟ تأطير في أدوار وشخصيات معينة؟ وكيف أصبحت تُجسّد الآن؟

مواضيع تناقشها الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، الممثلة المصرية سلوى محمد علي، الكاتبة والممثلة الفلسطينية رائدة طه والكاتبة والممثلة اللبنانية ديمة متى.