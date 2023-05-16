إنتاج أول سيارة تعمل بالهيدروجين في المغرب
إنتاج أول سيارة تعمل بالهيدروجين في المغرب
أعلن المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وإنتاج نموذج أولي لسيارة تعمل بالهيدروجين في حفل ترأسه الملك محمد السادس. السيارة المحلية صنعتها شركة "نيو موتورز" الممولة برؤوس أموال مغربية. في حين طور مواطن مغربي السيارة التي تعمل بالهيدروجين ويطلق عليها اسم "مركبة الهيدروجين متعددة الأغراض".
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