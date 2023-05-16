جدل وسخرية بعد مقطع من خطاب محمود عباس في ذكرى النكبة بالأمم المتحدة

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جدل وسخرية بعد مقطع من خطاب محمود عباس في ذكرى النكبة بالأمم المتحدة

قبل ساعة واحدة

انقسم الفلسطينيون حول خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأمم المتحدة في ذكرى "النكبة الفلسطينية" فيما اعتبره البعض نجاحا دبلوماسيا فلسطينيا كبير والبعض الأخر اعتبره ضعيف، حين استنجد المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم.

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