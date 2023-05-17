آباء مزيفون للحصول على الجنسية البريطانية.. تفاصيل ما كشفه تحقيق لبي بي سي

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توصل تحقيق لبي بي سي إلى أن بعض من الرجال البريطانيين يتقاضون آلاف الجنيهات الاسترلينية لتسجل أنفسهم كآباء مزيفين لأطفال نساء مهاجرات، وذلك لتسجيل الأطفال كبريطانيين ولتحصل أمهاتهم على الجنسية عن طريقهم.