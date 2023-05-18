القمة العربية 2023: بشار الأسد رافعاً راية النصر من جدة السعودية

فراس كيلاني

بي بي سي

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يترأس الرئيس السوري بشار الأسد وفد بلاده لحضور قمة جدة لأول مرة منذ 12 عاماً

حضورٌ تأجل عدة مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة رفض بعض الدول العربية. اليوم وبدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، يصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية لحضور القمة العربية بعد غياب استمر لاثني عشر عاماً، رغم اعتراض دولة قطر التي فضلت عدم الوقوف في وجه الاجماع العربي على إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية لحكومة دمشق.

بالعودة إلى عام 2010 تاريخ آخر قمة حضرها الأسد في مدينة سرت الليببة، يبدو المشهد وكأنه ينتمي لعصر آخر، آنذاك كان الزعيم الليبي معمر القذافي يرأس القمة بحضور رؤساء أطيح بهم بعد ذلك في خضم ما عرف بثورات الربيع العربي، بعضهم مات كالرئيس المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبعضهم قتل كالليبي معمر القذافي واليمني علي عبد الله صالح، فيما يرزح الرئيس السوداني عمر البشير في السجن.

وحده بشار الأسد الذي شهدت بلاده أعتى حرب أهلية في القرن الحالي أعقبت ثورة سلمية لا يزال في سدة الحكم، بعد أن تجاوز الأسوأ بحلول عام 2015، حين فقدت قواته السيطرة على غالبية أنحاء البلاد لصالح معارضيه وتنظيمات أصولية في مقدمتها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أتاح تدخل روسيا آنذاك، والذي سبقه دعم إيراني مباشر، استعادة السيطرة على الكثير من أنحاء البلاد بهزيمة تنظيم الدولة في مارس/ آذار عام 2019، ومحاصرة المعارضة في مناطق محدودة في محافظتي إدلب وريف حلب، ووضع غير محسوم في مناطق شرقي نهر الفرات، الذي ظل عملياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية بدعم أمريكي، مع وجود لقوات النظام والقوات الروسية في بعض المدن والمناطق الحدودية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان التدخل الروسي حاسماً في مساعدة الجيش السوري في بسط سيطرته على مناطق واسعة من سوريا

وسبقت دعوة الأسد للقمة اجتماعات متعددة بين الحكومة السورية وبعض الدول العربية التي مهدت الطريق لحضور القمة، وربما كان أهمها الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل بضعة أسابيع بحضور وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق وسوريا، والذي تم التوافق فيه على ضرورة "إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها"، وعلى أنه "بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية"، بحسب ما جاء في نص البيان الرسمي الذي تلا الاجتماع.

موقف المعارضة السورية

لكن المعارضة السورية تدرك دلالة استخدام كلمة "انسجام" وليس تنفيذ قرار مجلس الامن 2254 الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وينص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة، تجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون ثمانية عشر شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

اليوم وبعد نحو ثمانية أعوام على ذاك القرار، يبدو الأسد ممسكاً بغالبية مفاصل القوة في المشهد السوري بتشعباته الإقليمية والدولية، وتبدو المعارضة في أسوأ أوضاعها، خاصة وأنها لا تزال حتى اليوم رهينة القرار السياسي للدول التي تستضيفها كما في حالة السعودية وتركيا التي بدأت تتفاوض مع الحكومة السورية منذ أكثر من عام.

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ويقول الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب إن ما تفعله الدول العربية هو "محاولة للحل، وإنها لم تقدم حلاً بعد، وإنما شرعت بفتح الأبواب وانتظار ما سيقدمه النظام"، وتمنى في حديث لبي بي سي أن "تنجح المحاولة بالحصول على ضمانات للشعب السوري بالاستقرار والعدالة، وأن لا يكون الأمر مجرد كلمات يتشدق بها النظام من دون أي مدلول".

وكان الخطيب قد حضر القمة العربية التي عقدت في الدوحة عام 2013 بدعوة قطرية مكان الرئيس السوري، وسط آمال كبيرة لدى غالبية الدول العربية التي وقفت ضد الأسد ودعمت معارضيه، بأن تكون هذه الخطوة بداية لطي صفحة نظام البعث الذي حكم سوريا لعقود.

بعد عشرة أعوام لا يزال الخطيب يقيم في الدوحة، وبات حضورُه لحظةً للذكرى، إذ لم تتكرر دعوة للائتلاف لحضور أي قمة أخرى، بعد أن بدأت التغييرات على الأرض تطيح بأي آمال لإسقاط النظام.

ويصر الخطيب على أنه لا توجد حتى الآن ضمانات من النظام باحترام ما سيتكلم به مع كل الأطراف، وأنه في حال قدم رؤية معقولة ترضي السوريين وفي نفس الوقت يضمن تحقيقها بوجود قوى إقليمية ودولية ترعى الامر، فإن ذلك قد يكون بداية حل، داعياً لانتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة وكيف سيتصرف النظام.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، فيصل بن فرحان أول وزير خارجية سعودي يصل سوريا منذ بدء النزاع

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة السورية، لعبت السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الجهد الأبرز لإقناع المترددين من الدول العربية بقبول دعوة الأسد للقمة العربية، وتوجت قبل شهر بزيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدمشق.

وشهدت العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية انفتاحاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية، كما في حالة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وتونس، علماً أن بعض الدول لم تقطع علاقتها بدمشق وحافظت على خطوط تواصل علنية وسرية كما في حالة العراق ولبنان والجزائر وعُمان.

وبعيداً عن المعلن في البيانات الرسمية، لم يتضح السبب الذي دفع بالسعودية لاتخاذ هذا القرار بإعادة العلاقات مع الرئيس السوري، مع أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز هو الذي شرع الباب لسحب مجموعة كبيرة من الدول العربية لسفرائها من دمشق وقطع خطوط التواصل معها في أغسطس/ آب 2011، قبل ان تجمد عضويتها في الجامعة العربية بقرار من وزراء الخارجية العرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ملفات للنقاش

ويقول محللون إن ملفين يقفان وراء خطوة السعودية بدعم من مجموعة من الدول العربية، الأول هو التوافق السعودي الإيراني بوساطة صينية، والذي يعتقد أنه نص على إيجاد مخارج للأزمة السورية بتوافقات لم تكشف للعلن، وبدا ملاحظاً خلال الأسابيع الماضية اختفاء الكثير من الأعلام الإيرانية وأعلام المليشيات الشيعية التي تنشط في سوريا، ما فسر على أنه يأتي كجزء من تفاهمات ليس من الواضح إلى أين ستقود.

والملف الثاني الذي يؤرق الأردن ودول الخليج هو تهريب المخدرات التي تصنع وتصدر من سوريا، وأبرزها حبوب "الكبتاغون" التي باتت تشكل أزمة كبيرة ليس فقط للأردن والعراق وعبرهما إلى السعودية وغيرها من دول الخليج العربي، بل ايضاً لبعض الدول الأوربية التي ضبطت كميات كبيرة منها كما في إيطاليا واليونان.

وعقب يومين على اللقاء الذي جمع وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق مصر وسوريا مطلع الشهر الجاري، قامت مقاتلة حربية يُعتقد أنها أردنية، في خطوة غير مسبوقة طيلة فترة الصراع في سوريا، بقصف مصانع لتصنيع "الكبتاغون" في منطقة السويداء على الحدود مع سوريا، مستهدفة مرعي الرمثان الذي تعتبره عمان أكبر مهرب مخدرات أغرق الأردن والخليج بآلاف الشحنات من "الكبتاغون".

ومن الملفات التي تؤرق دول الجوار السوري وتحديداً الأردن ولبنان وتركيا، هو ملف اللاجئين، إذ تستضيف هذه الدول ملايين السوريين الذين فروا من مناطقهم منذ عام 2011، وتأمل الدول العربية أن تضمن عودة الجزء الأكبر من هؤلاء اللاجئين ضمن ترتيبات وضمانات يوفرها النظام، وهو ما وعد به وزير الخارجية السورية فيصل مقداد خلال حديث إعلامي له في السعودية على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، دعا فيه اللاجئين للعودة إلى سوريا.

ويقول معاذ الخطيب إن التجارب السابقة في هذا الخصوص لا تشجع، ويشير إلى الضمانات التي قدمتها دمشق عبر روسيا عقب دخولها مناطق درعا وريفها عام 2018، والطريقة التي تم التعامل فيها لاحقاً مع المقاتلين والمدنيين على حد سواء.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، لا تزال سوريا تشهد أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها وفق الأمم المتحدة

وبالإضافة إلى ملايين اللاجئين خارج سوريا، يوجد نحو ثلاثة ملايين نازح يعيشون في مناطق المعارضة في مخيمات في أقصى شمال غربي سوريا، ويتابع هؤلاء بقلق التطورات التي قادت لدعوة الأسد إلى القمة العربية وكيف ستكون تبعاتها على أوضاعهم مستقبلاً.

وجزء كبير من هؤلاء النازحين غادروا مناطق سكنهم إما نتيجة هجمات القوات الحكومية كما في حمص وحماة، أو ضمن تسويات تم بموجبها تسليم مناطقهم للقوات الحكومية مقابل تأمين مغادرتهم لشمال غربي سوريا كما في مناطق كثيرة في ريف دمشق كالغوطة وداريا والقلمون، أو إلى الجنوب في درعا وريفها.

ويرفض أبو ياسر الذي نزح مع ابنه إلى بلدة أطمة الخطوة العربية بالانفتاح على دمشق، ويقول إنهم حوصروا في بلدة داريا لأعوام، وقدموا الكثير من القتلى والجرحى والمعتقلين، ورفضوا حينها كل الدعوات للتصالح، متسائلاً كيف سيقدمون على هذه الخطوة اليوم وهم في الشمال؟!! مؤكداً أن غالبيتهم يرفضون العودة إلى أن يسقط النظام نهائياً.

وتحتاج الكثير من المناطق التي شهدت معارك كحالة داريا إعادة إعمار شبه كاملة، تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وهو أمر تعول دمشق على دول الخليج العربي بمد يد العون فيه رغم العقوبات الأمريكية التي تحول دون ذلك ضمن ما يعرف بقانون "قيصر".

إعادة الأعمار

وتسيطر فصائل موالية لتركيا تنضوي ضمن ما يسمى بالجيش الوطني، وتنظيم هيئة تحرير الشام على المناطق التي لا تزال خارج سلطة دمشق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي والغربي.

وبالتزامن مع الانفتاح العربي على دمشق، شهدت العلاقات السورية التركية تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية برعاية روسية وإيرانية، وهو ما يتوقع أن يسفر عن تفاهمات تعيد سيطرة الجيش السوري على مناطق المعارضة في أقصى الشمال الغربي، ضمن ترتيبات لم تتضح بعد، إن كان فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها فصائل مرتبطة بتركيا، أو تلك التي تدار من قبل هيئة تحرير الشام، التنظيم المعروف باسم جبهة النصرة سابقاً.

ويقول جانبلات شكاي مدير تحرير صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية إن سيطرة هيئة تحرير الشام المطلقة على مدينة إدلب وغالبية ريفها وبعض مناطق ريف حماة واللاذقية قد يشكل سيفاً ذا حدين، إذ أن ضبط المنطقة من قبل تنظيم واحد قد يتيح سهولة في التفاوض معه عوض التفاوض مع عشرات الفصائل، وبالتالي يمكن التوصل لاتفاق معه مهما كان نوع هذا الاتفاق، والخيار الثاني في حال عدم قبوله الدخول بشروط التسوية وعملية التطبيع التي تتم دراستها والتفاوض عليها بين سوريا وتركيا برعاية روسية وإيرانية، فإن المواجهة العسكرية هي الخيار الأخير، وبالتأكيد لن يجد هذا التنظيم أي تعاطف دولي معه باعتباره مصنفاً إرهابياً.

صدر الصورة، Reuters

ويتوقع أن يشمل التفاوض بين هذه الأطراف أيضاً تسوية وضع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية شرقي الفرات، حيث لا تزال توجد بعض القواعد الأمريكية التي تضم نحو ألف مقاتل.

وتعتبر تركيا وحدات الحماية الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، وقامت بشن هجمات ضدها في أكتوبر /تشرين الأول عام 2019 ، وسيطرت على شريط حدودي يمتد من مدينة رأس العين إلى مدينة تل أبيض، ما اضطر الكرد لترتيب نشر قوات حكومية في بعض البلدات والمناطق الحدودية بوساطة وضمانات روسية لوقف الهجوم.