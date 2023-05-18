الإفراج عن طالبين تونسيين بعد اعتقالهما بسبب أغنية ساخرة بتهمة "الإساءة للشرطة"

قبل 21 دقيقة

قالت المحامية التونسية إيمان السويسي إن السلطات أفرجت عن الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير وذلك عقب اعتقالهما بسبب أغنية ساخرة. الاعتقال أثار انتقادات حقوقيين وقانونيين بالإضافة إلى انتقادات من الرئيس قيس سعيد. وكان سعيد قال إنه لا يتدخل في القضاء، لكنه لا يرى مبررا من اعتقالها.