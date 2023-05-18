الإفراج عن طالبين تونسيين بعد اعتقالهما بسبب أغنية ساخرة بتهمة "الإساءة للشرطة"
الإفراج عن طالبين تونسيين بعد اعتقالهما بسبب أغنية ساخرة بتهمة "الإساءة للشرطة"
قالت المحامية التونسية إيمان السويسي إن السلطات أفرجت عن الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير وذلك عقب اعتقالهما بسبب أغنية ساخرة. الاعتقال أثار انتقادات حقوقيين وقانونيين بالإضافة إلى انتقادات من الرئيس قيس سعيد. وكان سعيد قال إنه لا يتدخل في القضاء، لكنه لا يرى مبررا من اعتقالها.
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فيديو, "قيس سعيد رئيس فريد"..أغنية أطفال لمدح الرئيس التونسي تثير جدلا, المدة 6,21
أثار فيديو لكورال تأدية أطفال لأغنية تمدح بالرئيس التونسي جدلا واسعا في مواقع التواصل وانتقادات "لاستخدام أطفال في تجاذبات سياسية".