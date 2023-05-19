محمد صبحي والسيسي.. الفنان المصري يدعو الرئيس إلى السماح لآخرين للترشح في الانتخابات الرئاسية
محمد صبحي والسيسي.. الفنان المصري يدعو الرئيس إلى السماح لآخرين للترشح في الانتخابات الرئاسية
أثارت رسالة وجهها الممثل المصري محمد صبحي تفاعلا واسعا بعدما دعا الرئيس السيسي إلى السماح لمن هم أفضل منه التقدم للانتخابات على حد تعبيره. بعد الجدل، نشر صبحي مقطع فيديو استنكر الانتقادات التي وجهت له قائلا إن كلامه اقتطع من سياقه.
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