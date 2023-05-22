جمال مبارك.. هل يحق لنجل الرئيس مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟

قبل 58 دقيقة

أثارت تغريدة لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك جدلا على مواقع التواصل حول قانونية ترشح أخيه جمال لرئاسة الجمهورية. وكان مبارك وابنيه قد حُكم عليهم بالسجن 3 سنوات عام 2015 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

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