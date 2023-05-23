الأمير حسين: من هو ولي العهد الذي يحتفل الأردن بزفافه؟

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، The Royal Hashemite Court التعليق على الصورة، ولي العهد الأردني وأفراد من الجيش الأردني في ليلة سمر احتفالا بزفافه

يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يُعقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران المُقبل.

وفي العاشر من أغسطس/ آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارّفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ أن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف.

وسيشهد الأردن بهذه المناسبة احتفالات في مناطق مختلفة.

فمن هو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؟

الولادة والنشأة

صدر الصورة، Queen Rania Social Media التعليق على الصورة، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وأبناؤهم

ولد الأمير الحسين في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الـ 28 من يونيو/ حزيران عام 1994. وهو الابن الأكبر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. ولديه شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرتان إيمان وسلمى.

الدراسة وولاية العهد

أنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن عام 2012، وتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة لنيل درجته الجامعية في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون، والتي تخرج منها عام 2016.

وفي عام 2017 تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وهي نفس الأكاديمية التي تخرّج منها والده الملك عبد الله الثاني، وجده الراحل الملك الحسين بن طلال. ويحمل الآن رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.

وفي الثاني من يوليو/ تموز عام 2009، سميّ الحسين وليا للعهد، وعيّن نائبا للملك عدة مرات.

واعتاد الأمير الحسين أن يرافق والده الملك في زياراته داخل وخارج المملكة، حيث ظهر إلى جانب والده في عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية منذ نعومة أظفاره.

صدر الصورة، The Royal Hashemite Court التعليق على الصورة، الأمير الحسين والملك عبدالله الثاني يتابعان تمرينا عسكريا في الأردن

المهام والواجبات

بموجب الدستور الأردني فإن ولاية العهد لا ترتبط بدور سياسي، إذ عُيّن الأمير حسين نائبا للملك في المناسبات والمحافل الرسمية.

وفي يونيو/ حزيران عام 2010 ظهر ولي العهد لأول مرة وبشكل رسمي عندما مثّل حينها والده في احتفالات ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم القوات المسلحة في الأردن.

وبعدها بدأ الأمير يعتاد الظهور خلال زيارات عمل رسمية إلى دول عربية وأجنبية.

في 22 سبتمبر/أيلول عام 2017، أصبح الأمير، البالغ حينها 20 عاما، أصغر شخص على الإطلاق يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي مايو/ أيار 2017، ألقى الأمير أيضا الخطاب الترحيبي خلال جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) والتي عُقدت في البحر الميت في الأردن.

صدر الصورة، The Royal Hashemite Court التعليق على الصورة، أصبح الحسين أصغر شخصا على الإطلاق يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي

عصر الشباب القادر

في عام 2015، أسس الأمير الحسين، مؤسسة ولي العهد تحت رؤية هي "شباب قادر لأردن طموح".

وأطلق من خلال هذه المؤسسة مبادرات عديدة، تُركز على دعم الشباب وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الحيوية.

ولعلّ من أبرز المبادرات التي حققت نجاحا لدى الشباب الأردني هي مبادرة مسار، والتي منحت الشباب فرصة نادرة للتدرب في وكالة الفضاء الامريكية (ناسا)، وبعدها وفي عام 2018 أعلن الأردن عن إطلاق أول قمر صناعي مصغّر إلى الفضاء يحمل اسم (JY1-SAT).

وتعمل المؤسسة ضمن استراتيجيّة عمل مكونه من ثلاثة محاور هي الجاهزيّة للعمل والريادة، القيادة، والمواطنة. وتشرف اليوم على تنفيذ 12 مبادرة وبرنامج تحت مظلتها.

صدر الصورة، The Royal Hashemite Court التعليق على الصورة، الأمير الحسين خلال فعاليات ملتقى "فكِر - تك" الشبابي

ماذا نعرف عن حفل الزفاف القادم؟