الأمير حسين: من هو ولي العهد الذي يحتفل الأردن بزفافه؟
يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يُعقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران المُقبل.
وفي العاشر من أغسطس/ آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض.
وبحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارّفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ أن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف.
وسيشهد الأردن بهذه المناسبة احتفالات في مناطق مختلفة.
فمن هو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؟
قصص مقترحة نهاية
الولادة والنشأة
ولد الأمير الحسين في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الـ 28 من يونيو/ حزيران عام 1994. وهو الابن الأكبر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. ولديه شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرتان إيمان وسلمى.
الدراسة وولاية العهد
أنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن عام 2012، وتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة لنيل درجته الجامعية في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون، والتي تخرج منها عام 2016.
وفي عام 2017 تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وهي نفس الأكاديمية التي تخرّج منها والده الملك عبد الله الثاني، وجده الراحل الملك الحسين بن طلال. ويحمل الآن رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.
وفي الثاني من يوليو/ تموز عام 2009، سميّ الحسين وليا للعهد، وعيّن نائبا للملك عدة مرات.
واعتاد الأمير الحسين أن يرافق والده الملك في زياراته داخل وخارج المملكة، حيث ظهر إلى جانب والده في عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية منذ نعومة أظفاره.
المهام والواجبات
بموجب الدستور الأردني فإن ولاية العهد لا ترتبط بدور سياسي، إذ عُيّن الأمير حسين نائبا للملك في المناسبات والمحافل الرسمية.
وفي يونيو/ حزيران عام 2010 ظهر ولي العهد لأول مرة وبشكل رسمي عندما مثّل حينها والده في احتفالات ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم القوات المسلحة في الأردن.
وبعدها بدأ الأمير يعتاد الظهور خلال زيارات عمل رسمية إلى دول عربية وأجنبية.
في 22 سبتمبر/أيلول عام 2017، أصبح الأمير، البالغ حينها 20 عاما، أصغر شخص على الإطلاق يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وفي مايو/ أيار 2017، ألقى الأمير أيضا الخطاب الترحيبي خلال جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) والتي عُقدت في البحر الميت في الأردن.
عصر الشباب القادر
في عام 2015، أسس الأمير الحسين، مؤسسة ولي العهد تحت رؤية هي "شباب قادر لأردن طموح".
وأطلق من خلال هذه المؤسسة مبادرات عديدة، تُركز على دعم الشباب وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الحيوية.
ولعلّ من أبرز المبادرات التي حققت نجاحا لدى الشباب الأردني هي مبادرة مسار، والتي منحت الشباب فرصة نادرة للتدرب في وكالة الفضاء الامريكية (ناسا)، وبعدها وفي عام 2018 أعلن الأردن عن إطلاق أول قمر صناعي مصغّر إلى الفضاء يحمل اسم (JY1-SAT).
وتعمل المؤسسة ضمن استراتيجيّة عمل مكونه من ثلاثة محاور هي الجاهزيّة للعمل والريادة، القيادة، والمواطنة. وتشرف اليوم على تنفيذ 12 مبادرة وبرنامج تحت مظلتها.
ماذا نعرف عن حفل الزفاف القادم؟
- بحسب ما كشف الديوان الملكي الأردني، فإن مراسم عقد القِران ستكون في قصر زهران بعمّان، وبُني القصر في منتصف خمسينيات القرن الماضي إذ احتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، و الملك الراحل الحسين بن طلال.
- وبعدها يتوجّه الموكب من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بهذه المناسبة.
- من المتوقع أن يحضر زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية هذا الزفاف الملكي.
- ويوم أمس أقامت الملكة رانيا العبدالله حفلة الحناء التقليدية، وشملت زفة العروس أغانٍ وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية.