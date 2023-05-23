شجب واسع للعنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور

قبل 7 دقيقة

أثارت تعليقات عنصرية تعرض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني ردود فعل مستنكرة. وتوقفت المباراة يوم الأحد مؤقتًا في الدقيقة 70 إذ حاول فينيسيوس الإشارة إلى الذين يعتقد أنهم كانوا يسيئون معاملته. واعتقلت الشرطة الإسبانية 3 أشخاص في مدينة فالنسيا بعد الإساءة العنصرية للاعب وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية.