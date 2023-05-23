طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من موت محتّم
طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من موت محتّم
تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق تعرض طفلة أردنية للاختناق داخل أحد المحال التجارية في مدينة إربد الأردنية، و الصدفة والقدر سخرى وجود طبيب كويتي حديث التخرج بالمكان ليسارع على الفور لإنقاذ الفتاة باستخدام "مناورة هيمليك" ليتمكن من إخراج غطاء القارورة وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.
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