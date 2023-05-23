طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من موت محتّم

قبل 8 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق تعرض طفلة أردنية للاختناق داخل أحد المحال التجارية في مدينة إربد الأردنية، و الصدفة والقدر سخرى وجود طبيب كويتي حديث التخرج بالمكان ليسارع على الفور لإنقاذ الفتاة باستخدام "مناورة هيمليك" ليتمكن من إخراج غطاء القارورة وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.