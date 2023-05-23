السلطات العراقية تقبض على أفراد من جماعة تحرض على الانتحار

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على أفراد من "جماعة القربان" في محافظة ذي قار. ويسود اعتقاد واسع أن أفراد الجماعة يقدمون على الانتحار طواعية لأسباب دينية إلا أن السلطات العراقية لم توضح أي معلومات عن توجهات أفراد الجماعة واكتفت بالتأكيد على أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحقهم.