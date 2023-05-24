في "دنيانا" ملفٌّ مسكوت عنه: ناسور الولادة

قبل 27 دقيقة

يناقش برنامج "دنيانا" في حلقة خاصة ناسور الولادة مع أخصائيّات عملن مباشرة مع نساء أصبن بهذه الحالة التي تؤدّي إلى تبوّل وبراز لا إراديّين لدى المرأة. هالة يوسف، وهي طبيبة مصرية ومستشارة الصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في مكتب القاهرة، عبير سلام وهي طبيبة سودانية تعمل في برنامج الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الخرطوم وغيداء الرشيدي وهي باحثة يمنية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تحدّثن عن حالات قاسية عملنَ معها عن قرب وجرى عزلهنّ عن المجتمع ونبذهنّ.