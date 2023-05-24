في "دنيانا" ملفٌّ مسكوت عنه: ناسور الولادة
إصابة تحدث للنساء أثناء وضع الجنين وتغيّر حياتهنّ جسديًّا واجتماعيًّا. فما هو "ناسور الولادة"؟
يناقش برنامج "دنيانا" في حلقة خاصة ناسور الولادة مع أخصائيّات عملن مباشرة مع نساء أصبن بهذه الحالة التي تؤدّي إلى تبوّل وبراز لا إراديّين لدى المرأة. هالة يوسف، وهي طبيبة مصرية ومستشارة الصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في مكتب القاهرة، عبير سلام وهي طبيبة سودانية تعمل في برنامج الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الخرطوم وغيداء الرشيدي وهي باحثة يمنية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تحدّثن عن حالات قاسية عملنَ معها عن قرب وجرى عزلهنّ عن المجتمع ونبذهنّ.
كذلك تتضمّن الحلقة فيديو يشرح علمياً ما هو ناسور الولادة، وإجابة عمّا إذا كان هناك علاج له.
دنيانا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على قناة بي بي سي عربي.