حنة رجوة آل سيف.. تفاصيل ثوب عروس ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

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أقامت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن حفل عشاء وحناء في الديوان الملكي الهاشمي احتفالاً بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة آل سيف المرتقب في مطلع يونيو حزيران المقبل. ولفت الأنظار خلال الحفل الملكي ثوب العروس الذي حيك ببراعة وأشرف على إعداده فريق عمل مختص من الخبراء والحرفيين وتضمن تفاصيل تعبر عن الثقافتين الأردنية والسعودية.