سجدة رونالدو بعد تسجيل هدف تثير تفاعلا واسعا

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أشعل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه النصر في مرمى الشباب ضمن المرحلة 28 من الدوري السعودي. ولم يكن الهدف بحد ذاته السبب، بل كانت كيفية الاحتفال، إذ قام بالسجود بين زملائه الذي احتفلوا معه بالهدف.