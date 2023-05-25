انتقادات وجدل كبير بعد دعوة وزارة الأوقاف لحملة "للصلاة على النبي محمد" في مصر
انتقادات وجدل كبير بعد دعوة وزارة الأوقاف لحملة "للصلاة على النبي محمد" في مصر
انتشرت حملة على مواقع التواصل لمقاطعة قرار أصدرته الأوقاف المصرية وذلك بتخصيص بضع دقائق للصلاة على النبي محمد بعد صلاة الجمعة. وانقسم المغردون بين من اعتبر القرار بدعة وآخرون رحبوا به .
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