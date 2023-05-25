قروض بنكية لأداء فريضة الحج بالفوائد تثير جدلا وسخرية في مصر

قبل 56 دقيقة

مع اقتراب موسم الحج وبسبب زيادة أسعار رحلات الحج في مصر، أعلن القطاع المصرفي المصري عن إتاحة قروض للحج لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا، بتمويلات تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%. هذا العرض المالي أثار جدلا وسخرية واسعين بين المصريين، لأن فريضة الحج هي "لمن استطاع إليه سبيلا" ما يعني أن تتوفر القدرة على دفع تكاليفه .