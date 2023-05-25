فيلم "قصة كيرالا" الهندي يثير جدلا في بريطانيا
فيلم "قصة كيرالا" الهندي يثير جدلا في بريطانيا
أثار فيلم "قصة كيرالا" الهندي الجديد ضجة عالميا لطرحه صورة اعتبرها العديد من المسلمين نمطية عن الإسلام والمسلمين في الهند. أحد الناشطين المسلمين من أصول كشميرية في مدينة برمنجهام الإنجليزية قرر الاعتراض في أحد دور السينما، وطالب بإلغاء عرض الفيلم في بريطانيا.
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