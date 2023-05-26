كليجدار أوغلو يرفع دعوى ضد أردوغان ويطلب مليون ليرة تركية
كليجدار أوغلو يرفع دعوى ضد أردوغان ويطلب مليون ليرة تركية
رفع كمال كليجدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضده بعد بث مقطع فيديو يربط كليجدار أوغلو بمقاتلي حزب العمال الكردستاني. وقال جلال جيليك محامي حزب الشعب الجمهوري إنه تقدم بالشكوى مطالباً بمليون ليرة تركية كتعويض.
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