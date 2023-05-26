"نيورالينك".. تقنية تستخدم شريحة المخ تدخل مرحلة التجارب على البشر

قبل ساعة واحدة

لأول مرة في تاريخ البشرية، أعلنت شركة إيلون ماسك "نيورالينك" لصناعة الشرائح الإلكترونية عن موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإطلاق أول تجربة إكلينيكية على الإنسان لعلاج حالات طبية. التجارب تتم عن طريق زراعة شريحة إلكترونية في دماغ المريض وتأمل في التوصل لعلاج أمراض كالشلل والعمى.