اليوتيوبر جو حطاب يثير جدلا بسبب فيديو من المناطق الحدودية بين الجزائر والمغرب

قبل 9 دقيقة

أثار اليوتيوبر جو حطاب جدلا في الجزائر بعد نشره فيديو يوثق حياة الجزائريين في المدن الحدودية مع المغرب. وطالب بعض المتابعين الجزائريين بحذف الفيديو لأسباب عديدة منها الترويج للمنتجات المغربية في الجزائر.