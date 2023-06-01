كريم بنزيما.. هل ينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد قيمته 200 مليون يورو؟

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما على وشك توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي الاتحاد السعودي قيمته 200 مليون يورو. ولم يؤكد النادي أو بنزيما تلك الأنباء حتى الآن.