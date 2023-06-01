آل باتشينو يكشف عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح.. فمن هي؟

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تصدر اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم بعد إعلان الفنان العالمي آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 83 عاما، انتظاره مولوده الرابع من المنتجة الكويتية الأصل نور الفلاح التي تبلغ من العمر 29.