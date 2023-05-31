الأمير الحسين: كيف يحتفل الأردنيون بزفاف ولي عهدهم؟

ليث عصام

بي بي سي نيوز عربي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، queenrania.jo

ينتظر الأردنيون بحماس مراسم أول زفاف ملكي كبير في بلدهم منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف، باهتمام إعلامي كبير، نظرا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته.

وتمزج مراسم حفل الزفاف التقاليد الأردنية بالبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من يونيو/ حزيران.

عقد القران

سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

صدر الصورة، royalheritage.jo التعليق على الصورة، بُني قصر زهران في منتصف خمسينيات القرن العشرين

ومن ثم سينطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

صدر الصورة، rhcjo التعليق على الصورة، الموكب الأحمر - صورة أرشيفية

ويُعد الموكب الملكي الأحمر علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية، ويتكون من سيارات ملكية حمراء مكشوفة عددها 20 سيارة من نوع "لاند روفر"، تشارك عادة 14 سيارة منها في الموكب، وأصبحت ترافقها 10 دراجات نارية، بدلا من خيول بيضاء كانت ترافق الموكب قديما.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء خصيصا للضيوف.

صدر الصورة، royalheritage.jo التعليق على الصورة، بُني قصر الحسينية في عام 2006، غرب العاصمة عمّان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، وحدائق الحسين ومتحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال

واكتسب قصر الحسينية، اسمه، من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.

ضيوف العرس

بدأ الضيوف رفيعو المستوى بالوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات رسمية من دول أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية فإن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ستحضر الحفل، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما ووريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا، ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما أكد الإعلام الأردني حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، حفل الزفاف الملكي.

القرا: وليمة عشاء يقيمها الملك

يقيم الملك عبدالله الثاني حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" اليوم في الديوان الملكي بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.

صدر الصورة، @RoyalHeritageJO التعليق على الصورة، صور مأدبة غداء زفاف الملك (الأمير آنذاك) عبدالله الثاني عام 1993

ليلة سمر عسكرية

أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية قبل نحو أسبوعين، احتفاءً بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وتخللت تلك الليلة فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر "رقص وغناء تراثي" ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

صدر الصورة، @RHCJO التعليق على الصورة، يشغل ولي العهد، مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية

سهرة حناء ملكية

تجتمع في ليلة الحناء صديقات العروس وأقاربها من الفتيات، بأجواء احتفالية يغلب عليها الطابع التراثي، ومن أبرز طقوس ليلة الحناء في الأردن، مراسم نقش الحناء، حيث تُحضّر حلّة أو "صينية" تحتوي على الحناء المعجونة بالماء والزيوت العطرية، والمزينة بالأزهار الطبيعية والشموع الطويلة.

وأقامت الملكة رانيا العبدالله، والدة العريس، سهرة "حناء" ملكية للعروس رجوة، حضرتها العديد من الأميرات، ومدعوات من مختلف محافظات وقرى وبوادي المملكة، تخللها الرسم بالحناء، وأهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة.

صدر الصورة، queenrania.jo التعليق على الصورة، كتبت الملكة رانيا على حسابها بإنستغرام: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

وخطف فستان الآنسة رجوة الأنظار، حيث ارتدت ثوبا أبيض زُيّن بتطريز ذهبي، وتوشحت بغطاء أبيض، وقالت مصممة الفستان السعودية هنيدة الصيرفي، إنها حاولت الجمع ما بين حضارتي وثقافتي وهويتي الأردن والسعودية، في تصميم الفستان.

وأَضافت الصيرفي في تصريحاتها الإعلامية، أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس، وأنها أضافت للثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة والجبال السبعة، ورمز النخلة المعروف بعصب الحياة وبالحيوية والرخاء والنماء من السعودية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، حنة رجوة آل سيف.. تفاصيل ثوب عروس ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

تقيم وزارة الثقافة، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية وإطلاقا للألعاب النارية في الأول من حزيران؛ بمناسبة الزفاف. وأقيم حفل فني في ستاد عمان الدولي، حضره أكثر من 10 آلاف شخص، وأحياه فنانون أردنيون وعرب، مثل: تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة.

كما تشهد جميع محافظات المملكة فعاليات متنوعة احتفاءً بالزفاف.

صدر الصورة، petra.gov.jo التعليق على الصورة، فعاليات شعبية احتفالية في مدينة السلط الأردنية

قصة اللقاء

تعرّف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة بحسب ما كشف ولي العهد في حديث سابق.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الزفاف الملكي في الأردن: من هما الأمير الحسين ورجوة آل سيف عروسا الأردن؟

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن خطوبة ولي العهد ورجوة في السابع عشر من أغسطس/آب عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.