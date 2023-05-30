"الجاز" في العالم العربي... هكذا نقول "نحن هنا"
"الجاز" في العالم العربي... هكذا نقول "نحن هنا"
بدأت موسيقى الجاز كحالة تنتفض على التمييز العنصري، فما هو واقعها في العالم العربي؟
في نقاش حول تاريخ الجاز وأهم الأسماء المرتبطة به في العالم العربي، جمع "دنيانا" كلا من دونا خليفة وهي موسيقية لبنانية، نهى فكري وهي فنانة مصرية، سلوى جردات وهي فنانة فلسطينية مع غيداء الرشيدي وهي باحثة يمنية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. وعبر الزوم شاركت الموسيقية والمغنية السورية لين أديب.
الفنّانات المشاركات تحدّثن عن تجاربهنّ الشخصية مع موسيقى الجاز، دخوله إلى العالم العربي، ومدى أهمية الارتجال في هذا النوع من الموسيقى.
دنيانا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت على قناة بي بي سي عربي.