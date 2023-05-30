"الجاز" في العالم العربي... هكذا نقول "نحن هنا"

قبل 21 دقيقة

في نقاش حول تاريخ الجاز وأهم الأسماء المرتبطة به في العالم العربي، جمع "دنيانا" كلا من دونا خليفة وهي موسيقية لبنانية، نهى فكري وهي فنانة مصرية، سلوى جردات وهي فنانة فلسطينية مع غيداء الرشيدي وهي باحثة يمنية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. وعبر الزوم شاركت الموسيقية والمغنية السورية لين أديب.