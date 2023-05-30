شغب وشجار في مباراة الوحدات والفيصلي الأردنيين في بطولة القدس والكرامة

قبل ساعة واحدة

تحولت الدقائق الأخيرة من مباراة نادي الوحدات والفيصلي الأردنيين في بطولة القدس والكرامة إلى ساحة شغب واحتجاج. واشتبك اللاعبون مع بعضهم البعض بالإضافة، إلى نزول الجماهير إلى أرض المباراة ، وذلك نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار الحكم.