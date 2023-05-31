اشتباكات وتكسير صناديق خلال تصويت لسحب الثقة من نقيب المهندسين المصريين

قبل 35 دقيقة

شهدت نقابة المهندسين المصرية اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية غير العادية، والقيام بتكسير صناديق خلال التصويت لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي. كذلك تم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية

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