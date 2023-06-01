زفاف ولي العهد الأردني: الأردنيون يحتفلون بزفاف الأمير حسين

قبل 32 دقيقة

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بدأت مراسم أول زفاف ملكي كبير في الأردن منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف، باهتمام إعلامي كبير، نظرا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته.

بدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله الى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، من أجل استقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

حمام العريس لولي العهد

أقام الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين حمام العريس.

صدر الصورة، @Royal Jordanian Court التعليق على الصورة، حمام العريس لولي العهد الأردني

وأقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي أقامها الملك في مضارب بني هاشم.

القرا: وليمة عشاء يقيمها الملك

أقام الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما توافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال عقب عقد القران اليوم الخميس.

صدر الصورة، @Royal Jordanian Court التعليق على الصورة، العاهل الأردني يقيم مأدبة عشاء للأردنيين

وبثت منصات الديوان الملكي الأردني، والتلفزيون الرسمي فقرات مأدبة العشاء وما صاحبها من عروض مختلفة وفقرات غنائية.

وبدأت الفعاليات بزفّ الأمير، فور حضوره إلى مكان الحفل بالديوان الملكي في العاصمة عمان، وصولاً إلى مكان جلوسه بجانب والده الملك.

وألقى ملك الأردن كلمة للحاضرين، قال فيها: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وأهدى عاهل الأردن نجله الأمير "السيف الهاشمي"، لافتاً بأنه "رمز العدل والدفاع عن الوطن"، ليقبل بعدها الحسين رأس والده الملك.

صدر الصورة، @Royal Jordanian Court التعليق على الصورة، العاهل الأردني يقيم مأدبة عشاء للأردنيين

عقد القران

سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

صدر الصورة، royalheritage.jo التعليق على الصورة، بُني قصر زهران في منتصف خمسينيات القرن العشرين

ومن ثم سينطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

صدر الصورة، rhcjo التعليق على الصورة، الموكب الأحمر - صورة أرشيفية

ويُعد الموكب الملكي الأحمر علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية، ويتكون من سيارات ملكية حمراء مكشوفة عددها 20 سيارة من نوع "لاند روفر"، تشارك عادة 14 سيارة منها في الموكب، وأصبحت ترافقها 10 دراجات نارية، بدلا من خيول بيضاء كانت ترافق الموكب قديما.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء خصيصا للضيوف.

صدر الصورة، royalheritage.jo التعليق على الصورة، بُني قصر الحسينية في عام 2006، غرب العاصمة عمّان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، وحدائق الحسين ومتحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال

واكتسب قصر الحسينية، اسمه، من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.

ضيوف العرس

بدأ الضيوف رفيعو المستوى بالوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات رسمية من دول أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية فإن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ستحضر الحفل، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما ووريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا، ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما أكد الإعلام الأردني حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، حفل الزفاف الملكي.

ليلة سمر عسكرية

أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية قبل نحو أسبوعين، احتفاءً بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وتخللت تلك الليلة فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر "رقص وغناء تراثي" ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

صدر الصورة، @RHCJO التعليق على الصورة، يشغل ولي العهد، مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية

سهرة حناء ملكية

تجتمع في ليلة الحناء صديقات العروس وأقاربها من الفتيات، بأجواء احتفالية يغلب عليها الطابع التراثي، ومن أبرز طقوس ليلة الحناء في الأردن، مراسم نقش الحناء، حيث تُحضّر حلّة أو "صينية" تحتوي على الحناء المعجونة بالماء والزيوت العطرية، والمزينة بالأزهار الطبيعية والشموع الطويلة.

وأقامت الملكة رانيا العبدالله، والدة العريس، سهرة "حناء" ملكية للعروس رجوة، حضرتها العديد من الأميرات، ومدعوات من مختلف محافظات وقرى وبوادي المملكة، تخللها الرسم بالحناء، وأهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة.

صدر الصورة، queenrania.jo التعليق على الصورة، كتبت الملكة رانيا على حسابها بإنستغرام: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

وخطف فستان الآنسة رجوة الأنظار، حيث ارتدت ثوبا أبيض زُيّن بتطريز ذهبي، وتوشحت بغطاء أبيض، وقالت مصممة الفستان السعودية هنيدة الصيرفي، إنها حاولت الجمع ما بين حضارتي وثقافتي وهويتي الأردن والسعودية، في تصميم الفستان.

وأَضافت الصيرفي في تصريحاتها الإعلامية، أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس، وأنها أضافت للثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة والجبال السبعة، ورمز النخلة المعروف بعصب الحياة وبالحيوية والرخاء والنماء من السعودية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، حنة رجوة آل سيف.. تفاصيل ثوب عروس ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

تقيم وزارة الثقافة، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية وإطلاقا للألعاب النارية في الأول من حزيران؛ بمناسبة الزفاف. وأقيم حفل فني في ستاد عمان الدولي، حضره أكثر من 10 آلاف شخص، وأحياه فنانون أردنيون وعرب، مثل: تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة.

كما تشهد جميع محافظات المملكة فعاليات متنوعة احتفاءً بالزفاف.

صدر الصورة، petra.gov.jo التعليق على الصورة، فعاليات شعبية احتفالية في مدينة السلط الأردنية

قصة اللقاء

تعرّف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة بحسب ما كشف ولي العهد في حديث سابق.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الزفاف الملكي في الأردن: من هما الأمير الحسين ورجوة آل سيف عروسا الأردن؟

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن خطوبة ولي العهد ورجوة في السابع عشر من أغسطس/آب عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.