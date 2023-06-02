جمعية لبنانية تثير جدلا حول "التمييز بين الطالبات" بسبب أسمائهن

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جمعية لبنانية تثير جدلا حول "التمييز بين الطالبات" بسبب أسمائهن

قبل ساعة واحدة

أثارت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية اللبنانية جدلاً بعد قرار بمنح كل تلميذة جديدة تحمل اسم خديجة أو فاطمة أو عائشة أو زينب من رسوم التسجيل وخصماً من قيمة القسط السنوي جدلاً واسعاً في لبنان.

ويشمل القرار الطالبات اللواتي تسجلن في صفوف الحضانة بمدرستي "الليسيه مقاصد خديجة الكبرى" و"كلية علي بن أبي طالب."

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: