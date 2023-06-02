موريتانيا.. احتجاجات وقطع للإنترنت بعد مقتل مواطنَين من ذوي البشرة السمراء

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موريتانيا.. احتجاجات وقطع للإنترنت بعد مقتل مواطنَين من ذوي البشرة السمراء

قبل 12 دقيقة

ما تزال الأوضاع متوترة في عدة مدن موريتانية بعد مقتل مواطنَين من ذوي الأصول الإفريقية وسط اتهامات للشرطة ونفي الأخيرة.

وفتحت السلطات تحقيقا ولجأت لقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، لمنع تأجيج الأوضاع في البلاد، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة.

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