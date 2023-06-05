رامي عدوان.. تحقيق فرنسي في ادعاءات "عنف واغتصاب" سيدتين ضد سفير لبنان

قبل 19 دقيقة

قررت وزارة الخارجية اللبنانية إرسال لجنة تحقيق إلى فرنسا للتحقيق في ادعاءات "اغتصاب وعنف" ضد السفير رامي عدوان. جاء ذلك بعد شكاوى من موظفتين سابقتين في السفارة وطلب السلطات الفرنسية رفع الحصانة عنه.