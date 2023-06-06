غياب العدالة الاجتماعية في العالم العربي... واقع موجع

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غياب العدالة الاجتماعية في العالم العربي... واقع موجع

قبل 5 دقيقة

أشارت ديباجة إنشاء منظمة العمل الدولية إلى أنه "لا يمكن إرساء سلام عالمي ودائم إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية".

تحلّ الدول العربيّة مجتمعة في المرتبة الأولى عالميًّا من ناحية مؤشّرات اللامساواة، وهو ما نتج عن جملة من الظروف الأمنيّة والسياسيّة والسياسات الاقتصادي، بحسب تقرير لمنظمة الإسكوا. فما هي الأسباب؟ وهل من حلول؟

"دنيانا" يناقش هذا الموضوع مع غيداء الرشيدي وهي باحثة يمنية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، زهرة بزي من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، سلمى حسين وهي باحثة مصرية في العدالة الاقتصادية والاجتماعية وفيان الشيخ وهي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في العراق.