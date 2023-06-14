ما الذي يؤثّر في تكويننا لصورتنا عن شكلنا الخارجي؟
نظرتنا لجسدنا ونظرة المحيطين بنا لجسدنا هي هاجس ربما زُرع بسبب الصور النمطية عن الجمال.
في دنيانا هذا الأسبوع نناقش "صورة الجسد" في حلقة تجمع فنانتين تشكيليتين من مصر ولبنان: اسراء زيدان وسيرين غندور والاثنتان رسمتا بدينات في صور تعكس جمالهن وعدم اكتراثهن سوى بحب الحياة. كما تشارك في النقاش "سلطانة" من مجتمع المين عين وهي أيضا فنانة دراغ أي فن الجر الذي يرتدي فيه رجال ثياب نساء مع تبرج مبالغ فيه. ويعود هذا الفن الى أيام شيكسبير عندما كانت المرأة لا تظهر على خشبة المسرح لكنه اليوم وفي غالبه يؤديه شباب من مجتمع الميم عين. فماذا ستقول وهي في كامل مظهر الدراغ على الشاشة؟
وفي الحلقة أيضا الممثلة اللبنانية انجو ريحان التي لقبت بطبوش في صغرها وطبوش هو الشخصية البدينة في قصص الأطفال التي ترافق لولو في مغامراتها. فمن منا لا يعرف لولو وطبوش؟ تابعوا الحلقة لتعرفوا كيف طبع التنمر نظرتها لجسدها وكذلك ما قالته الشابة البحرينية يارا احمدي في الحلقة والتي تحدثت عن تلك الصور النمطية التي ما زالت ترافقها.
دنيانا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت على قناة بي بي سي عربي.