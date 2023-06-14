ما الذي يؤثّر في تكويننا لصورتنا عن شكلنا الخارجي؟

قبل 56 دقيقة

في دنيانا هذا الأسبوع نناقش "صورة الجسد" في حلقة تجمع فنانتين تشكيليتين من مصر ولبنان: اسراء زيدان وسيرين غندور والاثنتان رسمتا بدينات في صور تعكس جمالهن وعدم اكتراثهن سوى بحب الحياة. كما تشارك في النقاش "سلطانة" من مجتمع المين عين وهي أيضا فنانة دراغ أي فن الجر الذي يرتدي فيه رجال ثياب نساء مع تبرج مبالغ فيه. ويعود هذا الفن الى أيام شيكسبير عندما كانت المرأة لا تظهر على خشبة المسرح لكنه اليوم وفي غالبه يؤديه شباب من مجتمع الميم عين. فماذا ستقول وهي في كامل مظهر الدراغ على الشاشة؟