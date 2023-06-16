كأس العالم: تقرير حقوقي عن ظروف عمل "مروّعة"، وقطر ترد
كأس العالم: تقرير حقوقي عن ظروف عمل "مروّعة"، وقطر ترد
تقرير حقوقي جاء فيه أن عمّالا أكدوا تعرّضهم لظروف عمل سيئة في قطر، منها سرقة الأجور، ودفع أجور أقل من المتفق عليها، وعقود مختلفة عن تلك التي وُعِدوا بها أصلا.
لكن قطر ردّت مؤكدة تعاملها مع أكثر من 95 في المئة من الشكاوى التي تلقتها.
تقرير نسرين حاطوم، مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج.
فيديو, أسر العمال الوافدين المتوفين تطالب بتحقيق في "الوفيات الناتجة عن الحرارة, المدة 26,20
مونديال قطر 2022: أسر العمال الوافدين المتوفين تطالب بتحقيق في "الوفيات الناتجة عن الحرارة"