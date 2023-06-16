كأس العالم: تقرير حقوقي عن ظروف عمل "مروّعة"، وقطر ترد

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تقرير حقوقي جاء فيه أن عمّالا أكدوا تعرّضهم لظروف عمل سيئة في قطر، منها سرقة الأجور، ودفع أجور أقل من المتفق عليها، وعقود مختلفة عن تلك التي وُعِدوا بها أصلا.