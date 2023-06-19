جمهور الأخبار يفضل مشاهير تيك توك على الصحافيين

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خلصت دراسة لمعهد رويترز لدراسات الصحافة إلى أن الشباب يفضلون معرفة الأخبار من المؤثرين والمشاهير على التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وانستغرام أكثر من الصحفيين أو المواقع الإخبارية.

فهل خسر الصحافيون مكانتهم لصالح نجوم "تيك توك" وانستغرام؟ وما هو الحد الفاصل بين الصحفي وصانع المحتوى؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تحدثنا مع الباحث الرئيسي في دراسة رويترز نيك نيومان وصانع المحتوى المغربي سوينغا والصحفي السعودي عثمان العمير.