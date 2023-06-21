الجزائر والإمارات: خبر "كاذب" عن جواسيس إماراتيين وطرد السفير الإماراتي… والرئاسة تقيل وزير الاتصال

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نشرت قناة النهار الجزائرية أمس على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا أثار جدلا وقلقا كبيرين في الأوساط الجزائرية والإماراتية معا ليتبين في ما بعد أنه خبر كاذب! في الأثناء أعلنت الرئاسة الجزائرية في ساعة متأخرة من الليل إقالة وزير الاتصال.