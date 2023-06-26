روسيا وأوكرانيا: موسكو تحقق مع رئيس فاغنر بريغوزين بتهمة الخيانة

لورنس بيتر

بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تحدث بريغوجين من روستوف أون دون بعد أن احتلت قواته المدينة يوم السبت

لا يزال زعيم المرتزقة فاجنر يفغيني بريغوزين قيد التحقيق الروسي بشأن تمرده، على الرغم من قول الكرملين إن التهم الجنائية أسقطت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقال بريغوجين يوم الاثنين إن هدف جماعته كان "تجنب تدمير فاجنر" في رسالته الأولى منذ تمرد السبت.

احتل فاغنر روستوف أون دون في الجنوب، ثم تقدم نحو موسكو.

لكن الكرملين قال إنهم عادوا بعد ساعات وأسقطت التهم.

شعر الكثيرون أن الاتفاق الواضح بعدم محاكمته يظهر ضعف الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان قد ندد في وقت سابق بـ "خيانة" فاجنر في خطاب متلفز.

وبدلاً من ذلك، عُرض على بريغوجين المنفى في بيلاروسيا المجاورة، على حد قول الكرملين، بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

حاول الكرملين يوم الاثنين تقديم صورة للعمل كالمعتاد.

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تم عرض وزير الدفاع سيرجي شويغو في مقطع فيديو، يُزعم أنه في مركز قيادة متقدم للحرب على أوكرانيا.

ليس من الواضح بالضبط متى تم تصوير ذلك.

كان فاغنر يطالب بإقالة شويغو بسبب أخطائه المزعومة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

في أول ظهور له منذ الاضطرابات نهاية الأسبوع، ألقى الرئيس بوتين خطابًا بالفيديو يوم الاثنين للمهندسين الذين حضروا منتدى الصناعة، وأشاد فيه بسخاء بمساهماتهم في الاقتصاد الروسي.

قالت مراسلة بي بي سي في أوروبا الشرقية، سارة رينفورد، إن عملية "استعادة سمعة بوتين" تجري الآن على قدم وساق.

حث رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين فريقه على الاتحاد خلف بوتين.

في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة على تطبيق تلغرام يوم الإثنين، قال بريغوجين إنه لم يستهدف الرئيس بوتين وليس لديه رغبة في الإطاحة بالنظام عندما أعلن أن قواته سوف تسير في موسكو يوم الجمعة الماضي.

وقال إن فاجنر كان يسعى "لمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددًا هائلاً من الأخطاء" في الحرب مع أوكرانيا.

وقال إن المجموعة كانت تسير لمنع تسريح فاجنر ودمجه في وزارة الدفاع الروسية ، وإنه أمر قواته بالعودة "لتجنب إراقة دماء الجنود الروس".

لم يكشف رئيس المرتزقة عن موقعه خلال الرسالة، لكنه قال إن الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عرض على فاغنر طريقة للحفاظ على استقلالها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بريجوزين منذ موافقته على إحباط محاولة التمرد التي قام بها في وقت متأخر يوم السبت.

صباح السبت، استولى فاغنر على روستوف أون دون، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ومقر مركز القيادة الرئيسي الروسي للعمليات العسكرية في أوكرانيا.

ثم اتجه عمود فاجنر شمالًا نحو موسكو عبر مدينة فورونيج، مما أدى إلى حالة الطوارئ في العاصمة وحولها.

قبل إبرام الاتفاق، خاطب الرئيس الروسي الأمة أدان فاجنر.

ولم يذكر بريغوزين - الحليف المقرب سابقًا - بالاسم، لكنه وعد بمعاقبة أولئك الذين قادوا التمرد بتهمة "الخيانة" وما أسماه "طعنة في ظهر" روسيا.

بعد ساعات ، استدار المرتزقة وغادروا روستوف أون دون بعد أن أعلن الكرملين أن بريغوزين سينتقل إلى بيلاروسيا وأن زعيم فاجنر وأتباعه في التمرد لن يحاكموا.

لقد تركت الصفقة الواضحة، التي تضمنت وساطة لوكاشينكو، العديد من الأسئلة دون إجابة.

صدر الصورة، Kremlin.ru التعليق على الصورة، ألقى الرئيس بوتين خطابًا وطنيًا بالفيديو يوم الاثنين

تعهد الكرملين بدمج فاجنر في القوات المسلحة الروسية النظامية.

لكن فاجنر كان لا يزال يجند بشكل علني في صفوفه يوم الاثنين للخدمة في "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.

يقدم إشعار على قناة تلغرام للمجندين الجدد ما لا يقل عن 240 ألف روبل شهريًا (2236 دولارًا أمريكيًا) - ثروة لمعظم الروس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الفقيرة. تسرد مراكز الاتصال في جميع أنحاء روسيا، والمركز الرئيسي في مولكينو في أقصى الجنوب.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن مجموعة المرتزقة كانت تقوم أيضا بالتجنيد في مدينة نوفوسيبيرسك بشرق سيبيريا. تم إغلاق مكتب فاغنر هناك يوم السبت - ولكن يوم الاثنين عُرضت لافتاته هناك مرة أخرى.

لطالما كان يُنظر إلى فاغنر على أنه أداة رئيسية في طموح بوتين لاستعادة النفوذ الروسي عالميًا.

وسط استمرار الارتباك بشأن وضع فاجنر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الاثنين إن الجماعة ستواصل دورها العسكري في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

يشتهر مقاتلو فاجنر بالوحشية في إفريقيا وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في سوريا في دعم قوات الرئيس بشار الأسد.

في أوكرانيا، يُعتقد أن شهورًا من القتال المرير في مدينة باخموت المدمرة قد أودت بحياة الآلاف من رجال فاغنر.

في مقطع فيديو مليء بالشتائم قبل تمرد فاغنر، اتهم بريغوزين وزارة الدفاع بحرمان رجاله من الأسلحة التي يحتاجونها.