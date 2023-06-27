الكبتاغون في سوريا: وثائقي لبي بي سي يكشف صلة مباشرة لعائلة الأسد بتجارة المخدرات

قبل ساعة واحدة

كشف تحقيق مشترك أجراه قسم التحقيقات في بي بي سي عربي وشبكة الصحافة الاستقصائية OCCRP عن صلات مباشرة جديدة بين تجارة مخدر الكبتاغون وشخصيات قيادية في القوات المسلحة السورية وكذلك عائلة الرئيس بشار الأسد.

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