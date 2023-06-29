حرق القرآن: عراقي في السويد يحرق نسخة من القرآن في أول أيام العيد ويثير غضبا
حرق القرآن: عراقي في السويد يحرق نسخة من القرآن في أول أيام العيد ويثير غضبا
ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها شخص على إحراق نسخة من القرآن. وليست المرة الأولى أيضا التي يحدث فيها ذلك في السويد. المختلف هذه المرة هو أن الأمر هذه المرة تزامن مع أول أيام عيد الأضحى وأن مرتكب هذا الفعل عراقي الأصل.
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