حرق المصحف: من هو سلوان موميكا الذي يطالب العراق بتسلمه من السويد؟

حرق المصحف: من هو سلوان موميكا الذي يطالب العراق بتسلمه من السويد؟

طالب العراق السويد بتسليمه سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في أول أيام العيد. في الأثناء عبرت الخارجية السويدية عن أسفها لما حدث وأعلنت فتح الشرطة تحقيقا في الواقعة. أما الأمين العام لحلف الناتو فيقول إن الفعل العدائي ليس بالضرورة غير قانوني.

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