ويمبلدون وأنس جابر: هل تتمكن "وزيرة السعادة" التونسية من التتويج بالبطولة؟

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ويمبلدون وأنس جابر: هل تتمكن "وزيرة السعادة" التونسية من التتويج بالبطولة؟

قبل 18 دقيقة

للعام الثاني على التوالي، تأهلت التونسية أُنس جابر، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا.

وستواجه أنس جابر المصنفة في المركز السادس عالميا، ماركيتا فوندروشوفا التي تعد أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ ستة عقود.

وتعليقا على المواجهة المرتقبة، قالت أُنس التي يقلبها التونسيون بوزيرة السعادة: "أنها مستعدة للثأر من منافستها مرة أخرى".

فما نعرف عن تاريخ المواجهات بين اللاعبتين؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: