حصار غزة: لماذا حلّق مبعوث الاتحاد الأوروبي بمظلة فوق شواطئ غزة؟
حصار غزة: لماذا حلّق مبعوث الاتحاد الأوروبي بمظلة فوق شواطئ غزة؟
أظهرت مقاطع فيديو، سفين كون فان بيرغسدورف، بمبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين المنتهية فترته، وهو يجري "أول طيران بالمظلة فوق غزة في التاريخ".
وبحسب بيرغسدورف، فإنه طار بالمظلة فوق شواطئ غزة ليلفت الانتباه إلى الحصار المفروض على القطاع.
وأضاف الدبلوماسي الألماني: "عندما تكون فلسطين حرة، وتكون غزة حرة، يمكنك فعل ذلك أيضا".
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ذلك بأنه "عمل استفزازي"، يخدم دعاية "الجماعات المتشددة في غزة".