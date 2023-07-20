حصار غزة: لماذا حلّق مبعوث الاتحاد الأوروبي بمظلة فوق شواطئ غزة؟

قبل 12 دقيقة

أظهرت مقاطع فيديو، سفين كون فان بيرغسدورف، بمبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين المنتهية فترته، وهو يجري "أول طيران بالمظلة فوق غزة في التاريخ".